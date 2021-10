La Serie A torna su Sky: lo scenario per accontentare gli sponsor (Di giovedì 7 ottobre 2021) A margine dell’Assemblea della Lega A si parlerà anche dei diritti tv e di DAZN: pressione degli sponsor e torna l’ipotesi Sky Appuntamento oggi con l’assemblea della Lega A. Un incontro che non vede i diritti tv e il tema DAZN all’ordine del giorno, ma il tema sarà comunque affrontato dai presidenti delle venti società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021) A margine dell’Assemblea della Lega A si parlerà anche dei diritti tv e di DAZN: pressione deglil’ipotesi Sky Appuntamento oggi con l’assemblea della Lega A. Un incontro che non vede i diritti tv e il tema DAZN all’ordine del giorno, ma il tema sarà comunque affrontato dai presidenti delle venti società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

acmilan : Da #MilanRoma torna il pubblico sugli spalti del Vismara! ??? Domenica alle 12.30 vieni a tifare le rossonere ???? Sc… - Adnkronos : Iniziate le riprese per la quarta stagione di #Boris. René Ferretti, Stanis La Rochelle, Biascica, Duccio Patanè to… - TuttoMercatoWeb : Bonucci lascia il ritiro della Nazionale. Indisponibile per domenica, torna subito alla Juve - TuttoMercatoWeb : L'Italia torna sulla Terra. Ma record ed Europeo restano: i 37 risultati utili consecutivi nel dettaglio - news24_city : Giuseppe Leonetti torna in serie C: nuova avventura con la maglia della Viterbese -