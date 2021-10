La pandemia fa ingrassare, +4 kg per il 48% dei pazienti obesi (Di giovedì 7 ottobre 2021) La pandemia di Covid-19 fa ingrassare. A incidere principalmente sull’aumento di peso, superiore ai 4 kg, registrato durante l’emergenza Covid-19 negli italiani affetti da obesità: isolamento, disregolazione emotiva, condizione lavorativa instabile e interruzione delle consulenze nutrizionali. A essere più colpiti: disoccupati, smartworker, persone con disagi emotivi importanti e casalinghe. E’ quanto emerge dai risultati finali di uno studio multicentrico non-profit condotto dalla Fondazione Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) durante le fasi di lockdown dell’emergenza Covid-19 su un campione di 1.300 pazienti obesi in cura nei Centri obesity Day afferenti all’Adi. Durante i periodi di lockdown il 48,8% delle persone intervistate è aumentato di peso, il 27% ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladi Covid-19 fa. A incidere principalmente sull’aumento di peso, superiore ai 4 kg, registrato durante l’emergenza Covid-19 negli italiani affetti datà: isolamento, disregolazione emotiva, condizione lavorativa instabile e interruzione delle consulenze nutrizionali. A essere più colpiti: disoccupati, smartworker, persone con disagi emotivi importanti e casalinghe. E’ quanto emerge dai risultati finali di uno studio multicentrico non-profit condotto dalla Fondazione Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) durante le fasi di lockdown dell’emergenza Covid-19 su un campione di 1.300in cura nei Centrity Day afferenti all’Adi. Durante i periodi di lockdown il 48,8% delle persone intervistate è aumentato di peso, il 27% ...

