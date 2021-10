Il tour di Rkomi nel 2022 | da Torino a Milano | biglietti in prevendita per tutti i concerti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono state annunciate le date deidinel. L’artista si esibirà in concerto nei club italiani e presenterà dal vivo i brani contenuti nel nuovo disco di inediti, Taxi Driver. Gli appuntamenti vengono comunicati dopo il successo del live per MTV Unplugged, concerto registrato al Teatro Carcano diche verrà trasmesso prossimamente sui canali di MTV. Nell’attesa, i fan possono acquistare iper ilche prenderà il via nella primavera delper toccare tutta la penisola e portare la musica dinei club d’Italia. Taxi Driver Clubinizierà il 16 aprile dal Teatro della Concordia di Venaria Reale () per toccare la Casa della Musica di Napoli il 22 aprile. Il 23 ...