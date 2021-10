Grande Fratello Vip | Clarissa Selssié svela retroscena shock su Lulù VIDEO

Advertising

GrandeFratello : Pronti ad intervistare i nostri Vipponi? Potete farlo a colpi di domande nelle nostre Instagram Stories: decidete c… - GrandeOrienteit : Il Grande Oriente d'Italia ricorda #GiovanniBecciolini, trucidato dalle camicie nere nella notte tra il 3 e 4 ottob… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - PasqualeMarro : #MirianaTrevisan #HOT al #GrandeFratello: “2 donne e 3 uomini” - ilgiornale : Settimana di gossip hot nella casa più spiata d'Italia. Dalle confessioni omosessuali di Giucas Casella all'autoero… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Clarissa Selassié nella serata di ieri si è ritrovata a parlare all'interno della stanza blu con altri concorrenti delVip 2021 . La ragazza ha confessato ai suoi coinquilini di essere preoccupata per sua sorella Lucrezia , soprattutto per la situazione che la vede legata sentimentalmente a Manuel ...Vedere Manuel Bortuzzo in piedi ha emozionato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti delVip 2021. Tra le reazioni che sono piaciute di più spiccano quelle di Manila Nazzaro e Soleil Sorge che, dopo la sorpresa iniziale, sono andate ad abbracciare il nuotatore sfoggiando ...Parlando con alcune inquiline del Gf Vip, Clarissa si lascia scappare qualcosa di troppo sul passato difficile della sorella Lucrezia.Il Grande Fratello Vip continua ad emozionare i suoi spettatori sopratutto con la storia di Manuel Bortuzzo che sin dall'inizio ha mostrato una grande anima. Manuel è certamente uno dei protagonisti d ...