Draghi incontra Merkel Stamane l' udienza della Cancelliera con il Papa | Scambi sull' Ue e clima

Advertising

Corriere : Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci su... - HuffPostItalia : Draghi incontra Greta: “Giovani, avete ragione, la transizione ecologica è una necessità” - Peonia249 : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - SoniaLaVera : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - raffaellamucci1 : RT @FabrizioDalCol: Salvini a Draghi: 'Niente tasse? Lo scriva'. E il premier accelera: il piano -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Che torna a invocare lo spettro di Mario Monti : " Di noi ci fidiamo, ma se dopoverrà Monti che ha già dimostrato di aumentare le tasse sulla casa o di innalzare le tasse sui Bot, sui ..."Semi dice non aumento le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no. Se viene un Monti? Con quella delega in bianco uno può aumentare le tasse e qualcuno mi direbbe, Salvini ...Nel pomeriggio Merkel partecipa con il Santo Padre ad un incontro sulla pace organizzato dalla comunità di Sant'Egidio ...(LaPresse) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Durante la sua visita a Roma, l'ultima ufficiale in carica come ...