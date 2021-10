Barnaba Barcellona, il gesto in gara vale più di un trionfo: le immagini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il corridore Barnaba Barcellona si è segnalato per un bellissimo gesto nei confronti di un avversario che è diventato virale. Come ogni anno la Maratona di Berlino ha accolto atleti di tutte le età e di tutte le parti del mondo. Tra i corridori c’era anche un nostro conterraneo che è passato alla storia della competizione senza vincere alcuna medaglia. Il nome del ragazzo che si è distinto tra le strade della capitale tedesca è Barnaba Barcellona, ragazzo vicentino che ormai da anni si è trasferito a Copenaghen per ragioni di studio. Il corridore, come detto, è stato immortalato al traguardo e la sua partecipazione è diventata di dominio internazionale per un gesto di altruismo che rappresenta l’essenza stessa dello sport. A 30 metri dalla fine ha visto un corridore ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il corridoresi è segnalato per un bellissimonei confronti di un avversario che è diventato virale. Come ogni anno la Maratona di Berlino ha accolto atleti di tutte le età e di tutte le parti del mondo. Tra i corridori c’era anche un nostro conterraneo che è passato alla storia della competizione senza vincere alcuna medaglia. Il nome del ragazzo che si è distinto tra le strade della capitale tedesca è, ragazzo vicentino che ormai da anni si è trasferito a Copenaghen per ragioni di studio. Il corridore, come detto, è stato immortalato al traguardo e la sua partecipazione è diventata di dominio internazionale per undi altruismo che rappresenta l’essenza stessa dello sport. A 30 metri dalla fine ha visto un corridore ...

