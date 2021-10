Ballando con le Stelle | Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli assolte dalle accuse di diffamazione La decisione del Tribunale di Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Era il 2017 quando, rispettivamente concorrente e giudice dicon le, furono protagoniste di un acceso scontro. Prima nel programma di Milly Carlucci, poi sui social: le due avevano finito per querelarsi a vicenda per. Oggi 7 ottobre ildiha assolto tutte e due. Per entrambe “il fatto non sussiste“, tranne che per un capo di imputazione nei confronti di, per il quale è stato riconosciuto però di aver agito sotto provocazione. La vicenda giudiziaria andava avanti dal 2018: “È stato riconosciuto – ha spiegato l’avvocato Filippo Schiaffino, il difensore di– la correttezza del ...