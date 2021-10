Usa, uomo armato apre il fuoco in un liceo del Texas: diversi feriti. Decine di agenti sul posto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una nuova sparatoria in una scuola ha sconvolto gli Stati Uniti. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un istituto di Arlington, in Texas, nei sobborghi di Dallas. L’istituto è stato messo in lockdown e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo, mentre Decine di agenti sono accorso sul posto. Dalle prime informazioni circolate sono diverse le persone rimaste ferite, alcune delle quali già in ospedale, anche se ancora non ci sono notizie di vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una nuova sparatoria in una scuola ha sconvolto gli Stati Uniti. Unha aperto ilin un istituto di Arlington, in, nei sobborghi di Dallas. L’istituto è stato messo in lockdown e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo, mentredisono accorso sul. Dalle prime informazioni circolate sono diverse le persone rimaste ferite, alcune delle quali già in ospedale, anche se ancora non ci sono notizie di vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti… - amnestyitalia : Un uomo nero, povero, dipendente dalle droghe e con disabilità intellettive condannato a morte da una giuria compos… - DanieleDann1 : ?? #Texas, uomo spara in un liceo: diversi feriti e #scuola ancora in “lockdown”. Il responsabile non è stato rintra… - pantycat : RT @amnestyitalia: #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti appel… - StellaSirio60 : RT @amnestyitalia: #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti appel… -