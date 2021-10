USA, scendono ancora le richieste di mutuo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 1° ottobre 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una discesa del 6,9% dopo il -1,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 9,6%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dell’1,7%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,14% dal 3,10% rilevato in precedenza. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Calano le domande dinegli Stati Uniti nella settimana al 1° ottobre 2021. L’indice che misura il volume delle domande diipotecario registra una discesa del 6,9% dopo il -1,1% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è sceso del 9,6%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dell’1,7%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,14% dal 3,10% rilevato in precedenza.

