Sinistra Civica Ecologista | ci scusiamo con Ama e dg Zaghis per nostra dichiarazione non corretta

Roma – "Il 29 settembre scorso il coordinamento cittadino di Sinistra Civica Ecologista inviava una nota alle agenzie di stampa in cui si polemizzava con la nomina del dottor Stefano Zaghis a direttore generale di Ama a pochi giorni dal voto." "Da successive agenzie e interlocuzioni con l'azienda abbiamo potuto riscontrare che il dottor Zaghis aveva ricevuto l'incarico di direttore generale ad interim fin dal 4 novembre 2019. Ci scusiamo pertanto per il disguido generato". Così in un comunicato il coordinamento di Sinistra Civica Ecologista Roma.

