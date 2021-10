Scandalo in Australia: "Abusata sessualmente dalle compagne di squadra" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) bufera in Australia dopo l'intervista di Lisa de Vanna , ex attaccante delle Matildas e con un passato alla Fiorentina, che ha denunciato le orribili vessazioni subite da parte delle ex compagne di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) bufera indopo l'intervista di Lisa de Vanna , ex attaccante delle Matildas e con un passato alla Fiorentina, che ha denunciato le orribili vessazioni subite da parte delle exdi ...

