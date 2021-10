San Siro non perdona: fischi per Donnarumma durante il riscaldamento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra circa mezz’ora andrà in scena Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Il palcoscenico sarà quello dello stadio San Siro di Milano. All’entrata in campo delle squadre per il riscaldamento, Gigio Donnarumma, portiere Azzurro ex Milan, è stato subito fischiato da parte del pubblico presente sugli spalti. Segnale che la scelta dell’estremo difensore di passare al Paris Saint-Germain non è stata ancora digerita da tanti tifosi milanisti. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra circa mezz’ora andrà in scena Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Il palcoscenico sarà quello dello stadio Sandi Milano. All’entrata in campo delle squadre per il, Gigio, portiere Azzurro ex Milan, è stato subitoato da parte del pubblico presente sugli spalti. Segnale che la scelta dell’estremo difensore di passare al Paris Saint-Germain non è stata ancora digerita da tanti tifosi milanisti. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

UEFAcom_it : ??? 'THE CHAMPIOOONSS' ?? Semplicemente, l'inno della @ChampionsLeague a San Siro ?? #UCL | @acmilan - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - ____Angii : - fischiano l’inno avversario - fischiano quando prende la palla Donnarumma nostro portiere che brutta brutta stor… - giovaafcim7 : Emerson non sei Hakimi certe cose a San Siro le sa fare solo lui, calmati e torna in difesa -