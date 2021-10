Regina Elisabetta, ‘cercasi personale a palazzo’: stipendio e posizioni aperte (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Buckingham Palace è tempo di reclutare nuove figure per diversi ruoli. La Regina Elisabetta dirama l’annuncio. La Regina Elisabetta ha fatto diramare l’annuncio e immediatamente la notizia ha fatto il giro del mondo. Sua Maestà ha bisogno di personale ed è pronta a offrire interessanti contratti di lavoro per diverse posizioni lavorative. Le prime L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Buckingham Palace è tempo di reclutare nuove figure per diversi ruoli. Ladirama l’annuncio. Laha fatto diramare l’annuncio e immediatamente la notizia ha fatto il giro del mondo. Sua Maestà ha bisogno died è pronta a offrire interessanti contratti di lavoro per diverselavorative. Le prime L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Luca79605288 : La regina Elisabetta è come l’erba cattiva - sonsofjonas_ : 'puoi essere anche la regina Elisabetta, ma se sei una cogliona alla guida, non sono problemi miei' Tutto molto bello comunque. Io sto bene - FilippoCarmigna : Ebbene sì, anche la Regina Elisabetta e Shakira sono coinvolte nell’indagine dei Pandora Papers - fra71291 : #Juve: con un debito di 209 milioni, ancora devono pagare #Chiesa 40 milioni prossima estate ma compreranno… - peppefil2 : @NetflixIT Il signor Spock in The Crown oppure la Regina Elisabetta in StarTrek -