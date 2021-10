RC Auto | possibile stangata da 1 | 4 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il premio medio RCin Italia è ancora ai minimi ma presto potrebbe tornare a salire, aumentando, entro il primo trimestre del 2022, di oltre il 10% con unada oltre 1,4diper le tasche deglimobilisti italiani. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it sui possibili scenari futuri sul fronte del costo delle assicurazioni. Esaminando e mettendo in correlazione alcuni dati – fra cui la media dei chilometri percorsi dai veicoli in circolazione, la frequenza dei sinistri stradali e il rapporto tra sinistrosità e premi RC– Facile.it ha stimato che, per una polizza media, l’aumento il prossimo anno potrebbe arrivare fino a 35 – 40. Secondo i dati di settore forniti da Waze, da maggio 2021 la media dei chilometri ...