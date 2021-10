Precedenti Italia Spagna: perfetta parità nella sfida. Il dato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano poche ore alla sfida tra Italia e Spagna, valida per l’accesso in finale di Nations Leauge: i dati e i pronostici Mancano poche ore alla sfida tra Italia e Spagna, valida per la semifinale di Nations League. Opta ha stilato i dati della sfida, tra Precedenti e curiosità statistiche. C’è grande equilibrio nella sfida: 38 incontri con 11 vittorie per parte e 16 pareggi. Solo con la Svizzera gli Azzurri hanno pareggiato di più- 38 – Bilancio di grande equilibrio nei 38 incontri tra Italia e Spagna: 11 vittorie per parte e 16 pareggi – infatti solo contro la Svizzera (23) gli Azzurri hanno pareggiato più match che contro La Roja. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano poche ore allatra, valida per l’accesso in finale di Nations Leauge: i dati e i pronostici Mancano poche ore allatra, valida per la semifinale di Nations League. Opta ha stilato i dati della, trae curiosità statistiche. C’è grande equilibrio: 38 incontri con 11 vittorie per parte e 16 pareggi. Solo con la Svizzera gli Azzurri hanno pareggiato di più- 38 – Bilancio di grande equilibrio nei 38 incontri tra: 11 vittorie per parte e 16 pareggi – infatti solo contro la Svizzera (23) gli Azzurri hanno pareggiato più match che contro La Roja. ...

