Musetti-Ramos Vinolas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lorenzo Musetti sfida Albert Ramos-Vinolas al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena sul cemento americano. Il classe 2002 è presente di diritto nel tabellone principale del torneo a stelle e strisce. L’avversario all’esordio non è dei più insormontabili, ma allo stesso tempo non è da sottovalutare. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella giornata di giovedì 7 o venerdì 8 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lorenzosfida Albertal primo turno deldi, evento di scena sul cemento americano. Il classe 2002 è presente di diritto nel tabellone principale del torneo a stelle e strisce. L’avversario all’esordio non è dei più insormontabili, ma allo stesso tempo non è da sottovalutare. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella giornata di giovedì 7 o venerdì 8 ottobre, conancora da definire. Latelevisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi livedisponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini e Sinner sono stati sorteggiati nello stesso ottavo. Berrettini sfida il vincente di Kudla vs Q. Sinner aspe… - Ferrari_Ale_ : RT @TVersilia: Il sorteggio dei tennisti apuo-versiliesi nel main draw di #IndianWells 1?? turno: (LL) PAOLINI vs (q) Hontama MUSETTI vs… - TVersilia : Il sorteggio dei tennisti apuo-versiliesi nel main draw di #IndianWells 1?? turno: (LL) PAOLINI vs (q) Hontama MU… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani main draw Berrettini ???? BYE - 2T Kudla o Q Sinner ???? BYE - 2T Sock o Millman Sonego ???? BYE - 2T Anders… - xmyramix : Non lo so ATP non penso riderò durante Ramos Musetti ma se lo dici tu mi fido -