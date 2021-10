Million Day | vincita milionaria con solo 1€ | i dettagli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo colpaccioDay: è l’ennesimo di questo super 2021. Ecco dove si è registrata adesso laNuovo colpaccio per quanto riguarda ilDay: un nuovo italiano è diventato milionario grazie al gioco di Lottomatica Italia. Si tratta del 45esimo per l’esattezza. Ad annunciarlo è direttamente il sito ufficiale. Per lui si è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Attendiamo quasi con impazienza la nuova estrazione delma in questi minuti c'è la possibilità di effettuare le ultime scommesse. Per questo motivo non possiamo non dare uno sguardo alle principali statistiche del gioco a premi. Partiamo dai ..., estrazione di oggi mercoledì 6 ottobre 2021. Questi i cinque numeri fortunati dell'estrazione di oggi.estrazione di oggi mercoledì 6 ottobre 2021 I cinque numeri vincenti del ...Nuovo colpaccio Million Day: è l'ennesimo di questo super 2021. Ecco dove si è registrata adesso la vincita milionaria ...Million Day, estrazione di mercoledì 6 ottobre: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti.