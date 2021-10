Milan | Scaroni | “Rinnovi? Se uno vuole andare gli auguro buona fortuna”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paolo, presidente del, ha parlato della politica del club sui. Idee chiare per il numero uno rossonero

Advertising

DiMarzio : #Donnarumma, #Ibrahimovic e... #Vlahovic. Le parole del presidente del #Milan Paolo #Scaroni - capuanogio : ?? Oggi alle 14,10 il presidente del #Milan Paolo Scaroni sarà ospite a @tutticonvocati @Radio24_news - TuttoMercatoWeb : Milan, Scaroni: 'Rinnovi? Se qualcuno vuole partire che vada. Basta trovare i sostituti in anticipo' - ReadyPlayer1___ : RT @tutticonvocati: ???#Scaroni: 'Viviamo un momento magico perchè abbiamo perfetta unità di intenti tra #Gazidis, #Maldini e #Pioli. Trasme… - ReadyPlayer1___ : RT @tutticonvocati: ???#Scaroni: 'Il nostro bilancio al 30 giugno 2021 è meglio di quello del 2020 malgrado il covid, una parte importante d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Scaroni

Il club sa cosa voglio" - Simon Kjaer si è espresso così in merito al rinnovo di contratto con il. Le dichiarazioni Ore ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...Il presidente del Milan è intervenuto a Radio 24 sul tema del momento: ?"Spero sia contento della sua decisione e che il pubblico lo accolga con simpatia" ...Scaroni dice la sua su Donnarumma "Donnarumma è un gran portiere che ha dato un grande contributo al Milan, ha deciso di cambiare aria, uscire da una comfort zone, una scelta coraggiosa. Gli auguro o ...