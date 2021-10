Live Italia-Spagna 2-0: doppio Ferran Torres, espulso Bonucci (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A fare da teatro, oggi, alla semifinale tra Italia e Spagna non sarà Wembley come a Euro 2020, ma la Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano, il Giuseppe Meazza. Chiamatelo come volete,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A fare da teatro, oggi, alla semifinale tranon sarà Wembley come a Euro 2020, ma la Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano, il Giuseppe Meazza. Chiamatelo come volete,...

Advertising

trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 30 settembre ? Alle 16.10 ?? @mikasounds in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire la d… - jacquelinezlata : Italia Spagna 0-2 LIVE: Ferran Torres fa doppietta - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #ItaliaSpagna, MOVIOLA LIVE: gomito alto, secondo giallo e rosso a Bonucci - siamo_la_Roma : ?? Termina il primo tempo ???? Spagna avanti di due gol ???? Azzurri in dieci #ItaliaSpagna 0-2 -