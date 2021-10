L’errore di dare per clinicamente morto il virus populista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’entusiasmo con cui molti commentatori hanno salutato il default elettorale di populisti e sovranisti nel voto amministrativo dello scorso weekend rischia di somigliare all’ottimismo, con cui il professor Zangrillo nell’estate del 2020 decretò che il Covid era clinicamente morto, per il temporaneo svuotamento delle terapie intensive di malati da intubare. Nei prossimi giorni vi saranno analisi più sofisticate e scientifiche del comportamento di voto degli italiani, ma le prime impressioni dovrebbero invitare razionalmente alla cautela. In primo luogo, il crollo dei consensi per Movimento 5 stelle e Lega (e in generale per il cosiddetto centro-destra) sembra strettamente correlato al crollo della partecipazione al voto. Il che suggerisce che gli elettori delusi dai profeti del nothing’s impossible nazionalista se ne siano semplicemente restati a casa, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’entusiasmo con cui molti commentatori hanno salutato il default elettorale di populisti e sovranisti nel voto amministrativo dello scorso weekend rischia di somigliare all’ottimismo, con cui il professor Zangrillo nell’estate del 2020 decretò che il Covid era, per il temporaneo svuotamento delle terapie intensive di malati da intubare. Nei prossimi giorni vi saranno analisi più sofisticate e scientifiche del comportamento di voto degli italiani, ma le prime impressioni dovrebbero invitare razionalmente alla cautela. In primo luogo, il crollo dei consensi per Movimento 5 stelle e Lega (e in generale per il cosiddetto centro-destra) sembra strettamente correlato al crollo della partecipazione al voto. Il che suggerisce che gli elettori delusi dai profeti del nothing’s impossible nazionalista se ne siano semplicemente restati a casa, ...

