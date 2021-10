La Stampa: la vergogna non si vende a peso, Chiellini convinca i calciatori a dire basta al razzismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Su La Stampa, Paolo Brusorio commenta le parole del capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, sugli insulti razzisti a Koulibaly durante Fiorentina-Napoli. Chiellini ha detto che ha provato vergogna, da italiano e da toscano. Brusorio scrive: “Il problema è che un fatto dopo l’altro qui non si fa un passo in avanti, siamo nel 2021 e ancora dentro il meraviglioso pubblico c’è anche la zozzeria irriducibile. Come agire nemmeno Chiellini lo sa, invoca la legge e la sua applicazione: «Qualcosa in più va fatto» chiede il capitano. E sarebbe una cosa buona e giusta se dall’alto della sua esperienza e del suo carisma, fosse lui a tirare il gruppo dei calciatori per dire una volta ancora che così non si può andare avanti. La legge per punire i razzisti c’è, potrebbe essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Su La, Paolo Brusorio commenta le parole del capitano della Nazionale, Giorgio, sugli insulti razzisti a Koulibaly durante Fiorentina-Napoli.ha detto che ha provato, da italiano e da toscano. Brusorio scrive: “Il problema è che un fatto dopo l’altro qui non si fa un passo in avanti, siamo nel 2021 e ancora dentro il meraviglioso pubblico c’è anche la zozzeria irriducibile. Come agire nemmenolo sa, invoca la legge e la sua applicazione: «Qualcosa in più va fatto» chiede il capitano. E sarebbe una cosa buona e giusta se dall’alto della sua esperienza e del suo carisma, fosse lui a tirare il gruppo deiperuna volta ancora che così non si può andare avanti. La legge per punire i razzisti c’è, potrebbe essere ...

