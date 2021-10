La Rai ha deciso di sospendere Enrico Varriale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La notizia arrivata pochi giorni fa ha fatto molto scalpore. E ci si aspettava una decisione forte da parte della Rai, che non significa una condanna, ma una presa di posizione in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Oggi, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, è arrivata la decisione della Rai che avrebbe sospeso Enrico Varriale. Il giornalista ed ex vice direttore di Rai Sport, è stato denunciato dalla sua ex compagna. Oggi Varriale è indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali. Queste le pesantissime accuse che avrebbero quindi portato la Rai a decidere di sospendere fino a data da destinarsi, il giornalista, in attesa di conoscere l’esito della vicenda giudiziaria. Da questa sera, in occasione della semifinale Italia-Spagna di Nations League, a condurre gli studi live della Nazionale ci sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La notizia arrivata pochi giorni fa ha fatto molto scalpore. E ci si aspettava una decisione forte da parte della Rai, che non significa una condanna, ma una presa di posizione in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Oggi, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, è arrivata la decisione della Rai che avrebbe sospeso. Il giornalista ed ex vice direttore di Rai Sport, è stato denunciato dalla sua ex compagna. Oggiè indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali. Queste le pesantissime accuse che avrebbero quindi portato la Rai a decidere difino a data da destinarsi, il giornalista, in attesa di conoscere l’esito della vicenda giudiziaria. Da questa sera, in occasione della semifinale Italia-Spagna di Nations League, a condurre gli studi live della Nazionale ci sarà ...

