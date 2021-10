Jessica Franceschetti con il più grande di tutti | “Campione fuori e dentro” – FOTO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)conferma la sua grandissima passione per il calcio e questa volta in sua compagnia su Instagram c’è undiventato leggenda. Il binomio tra donne e calcio, per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Franceschetti

ultimaparola.com

La magnifica web influencer italianaha postato di nuovo: questa volta di tratta di una foto abbastanza bollente... La bellaha reso felici i suoi seguaci, con un post che ha fatto schizzare le temperature ...... Miraglia Manuela, Rosito Maria, Abbondandolo Sandra, Zazzaretta Valeria,Luca, ... Anna Chiara Torti, Paolo La Bollita, Alfredo Santoloci, Sequeira Neves Cristina Martina,Amadei, ...C’è poi il tema riguardante i flop di Ilary Blasi che dopo aver abbandonato la conduzione del GF Vip ha avuto il coraggio di provare nuove avventure televisive, spesso rischiose Star in the Star, show ...Ricordiamo, infine, che Ilary Blasi in occasione di una passata intervista rilasciata a Verissimo, parlando del marito aveva dichiarato: “ Una cosa bellissima di Francesco? A insospettire i fan della ...