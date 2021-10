Italia-Spagna, azzurri in 10: espulsione per Bonucci [VIDEO] (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italia e Spagna sono in campo per la semifinale di Nations League, l’intenzione della squadra di Roberto Mancini è quella di confermarsi dopo la vittoria di Euro 2021. Mancini si affida a Bastoni in difesa al posto di Chiellini, in attacco Bernardeschi ha vinto il ballottaggio con Pellegrini. I primi minuti sono difficili per la Nazionale Italiana, vantaggio della Spagna con un gol di Ferran Torres. Disattenzione di Donnarumma, solo il palo salva gli azzurri dal raddoppio. Poi due grandi occasioni per l’Italia con Bernardeschi e Insigne. Al 42? un’altra svolta, Bonucci viene espulso per doppia ammonizione. Poi il raddoppio ancora con Torres. Absurdo lo de Bonucci, dejó en total desventaja a Italia. ? pic.twitter.com/OVSTuR1bCr — ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sono in campo per la semifinale di Nations League, l’intenzione della squadra di Roberto Mancini è quella di confermarsi dopo la vittoria di Euro 2021. Mancini si affida a Bastoni in difesa al posto di Chiellini, in attacco Bernardeschi ha vinto il ballottaggio con Pellegrini. I primi minuti sono difficili per la Nazionalena, vantaggio dellacon un gol di Ferran Torres. Disattenzione di Donnarumma, solo il palo salva glidal raddoppio. Poi due grandi occasioni per l’con Bernardeschi e Insigne. Al 42? un’altra svolta,viene espulso per doppia ammonizione. Poi il raddoppio ancora con Torres. Absurdo lo de, dejó en total desventaja a. ? pic.twitter.com/OVSTuR1bCr — ...

