Indian Wells | il tabellone | possibili ottavi tra Sinner-Berrettini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sorteggiato ildi, che comincerà a partire da domani 7 ottobre. Cammino duro per, Medvedev sul velluto A partire dalla mezzanotte, scatterà il torneo di, penultimo Masters 1000 della stagione. Sono presenti tutti i big ad eccezione di Djokovic e degli infortunati Nadal, Federer e Thiem. Favorito n.1 del torneo Daniil Medvedev, fresco vincitore degli US Open. Dietro di lui Zverev e Tsitsipas. Ieri è stato sorteggiato ildi. Sorteggio non benevolo per, che potrebbero incrociarsi aglidi finale. Il vincitore poi ai quarti potrebbe trovare Zverev. Il tennista romano all’esordio ...

Ultime Notizie dalla rete : Indian Wells

I due tennisti italiani più forti del momento potrebbero scontrarsi negli ottavi a. Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 californiano non sorride agli azzurri, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner - rispettivamente quinta e decima testa di serie - che ...Già al terzo turno la strada prevede un ostacolo assai più difficile da superare. Il favorito per poter sfidare l'altoatesino è l'altro americano John Isner, numero 20 del tabellone e tennista che ...Sul veloce indoor è esploso, ha dato i primi segnali a livello ATP, ha vinto il suo primo torneo e, dopo la strana Indian Wells d’ottobre, tornerà per dare al suo tennis ciò che serve nei palazzetti N ...E’ tutto pronto per il Masters 1000 di Indian Wells: lo spettacolo inizierà domani sera e gli appassionati italiani non vedono l’ora di seguire le partite degli azzurri, che lotteranno in campo per pr ...