Incidente sulla Pontina: venerdì i funerali di Matteo La Perna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Incidente sulla Pontina, si svolgeranno venerdì 8 ottobre alle ore 15:00 presso la Basilica di Santa Teresa di Anzio, in via Santa Teresa, i funerali di Matteo La Perna, il diciottenne morto insieme a Mattia Patriarca nel tragico sinistro avvenuto la notte di domenica 3 ottobre, intorno alle 4:00. A darne notizia il Lavinio Calcio, dove il giovane calciatore militava. “La società comunica che nella giornata di venerdì 8 ottobre saranno sospese tutte le attività, dalla prima squadra alla scuola calcio, e che il centro di Villa Claudia resterà chiuso in segno di lutto – recita la nota – Per chi volesse dare l’ultimo saluto al nostro Matteo La Perna, il giovane diciottenne prematuramente scomparso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021), si svolgeranno8 ottobre alle ore 15:00 presso la Basilica di Santa Teresa di Anzio, in via Santa Teresa, idiLa, il diciottenne morto insieme a Mattia Patriarca nel tragico sinistro avvenuto la notte di domenica 3 ottobre, intorno alle 4:00. A darne notizia il Lavinio Calcio, dove il giovane calciatore militava. “La società comunica che nella giornata di8 ottobre saranno sospese tutte le attività, dalla prima squadra alla scuola calcio, e che il centro di Villa Claudia resterà chiuso in segno di lutto – recita la nota – Per chi volesse dare l’ultimo saluto al nostroLa, il giovane diciottenne prematuramente scomparso ...

