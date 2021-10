Incendio a Sovere | in fiamme oggetti d’arte

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)in un deposito dinel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 15 in via Pascoli si sono levate lee per domarle sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone insieme con i volontari di Gazzaniga e Lovere. Diversiartistici di valore sono stati distrutti dalle

Advertising

webecodibergamo : L'intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Sovere -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Sovere

L'Eco di Bergamo

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, i volontari di Gazzaniga e di Lovere sono intervenuti verso le 15 di mercoledì 6 ottobre per un incendio in un deposito a Sovere, in via Giovanni Pasco ...Incendio a Sovere, in via San Rocco. Una colonna di fumo che si alza al cielo e le fiamme che stanno divorando un ex capannone. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco, ma al momento non si conoscono ...