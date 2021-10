In Germania le prime consultazioni per un governo "semaforo" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il candidato della Spd Olaf Scholz non nasconde la gioia di fronte al via libera per le prime consultazioni di un governo cosiddetto "semaforo", che lo vedrebbe alla guida di una coalizione a tre, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il candidato della Spd Olaf Scholz non nasconde la gioia di fronte al via libera per ledi uncosiddetto "", che lo vedrebbe alla guida di una coalizione a tre, ...

La Germania trascina le Borse Europee Aumenta la volatilità sui Mercati globali, a confermarlo, oltre ai repentini movimenti dei listini azionari, è l’indice Vix sull’S&P 500, che al momento si porta a quota 23,05 punti, ...

