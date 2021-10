"Il Pd mi ringrazi per Draghi, il M5s non arriverà al 2023", dice Renzi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Il Pd era per Conte, ora è per Draghi. Abbiamo salvato l'anima riformista di questa esperienza, prima o poi ci ringrazieranno”. In un'intervista a La Stampa, Matteo Renzi, segretario e leader di Italia Viva, dichiara che “in queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021, quando – contro tutti – facemmo l'operazione Draghi e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al Pd, vince quando abbandona la linea, per me suicida, del "O Conte o morte". La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte: il Pd dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio per un'area liberal-democratica, i Cinque stelle non arriveranno al 2023”. Quanto a se stesso, Renzi poi ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Il Pd era per Conte, ora è per. Abbiamo salvato l'anima riformista di questa esperienza, prima o poi cieranno”. In un'intervista a La Stampa, Matteo, segretario e leader di Italia Viva, dichiara che “in queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021, quando – contro tutti – facemmo l'operazionee che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al Pd, vince quando abbandona la linea, per me suicida, del "O Conte o morte". La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte: il Pd dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio per un'area liberal-democratica, i Cinque stelle non arriveranno al”. Quanto a se stesso,poi ...

