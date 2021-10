Il consigliere di Fratelli d’Italia a Torino che ringrazia “i camerati” per l’elezione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fratelli d’Italia rinnega qualsiasi vicinanza a pensieri lontani legati al nazismo. E a tutte le altre forme di discriminazione. Questo è il mantra che Giorgia Meloni continua a ripetere ogni qual volta la stampa (ma anche i social) va a pizzicare atteggiamenti “fascisti” da parte dei suoi esponenti. Un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto avvenuto di recente, anche con il “caso Fidanza” (compreso tutto il contorno fatto di saluti romani e riferimenti alla Shoah) e che, probabilmente, sarà riproposto anche oggi con la storia di Massimo Robella, esponenti di FdI – appena eletto consigliere nella Circoscrizione 6 di Torino – che ha voluto ringraziare “i camerati” per la sua elezione. Massimo Robella, l’esponente di Fratelli d’Italia che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)rinnega qualsiasi vicinanza a pensieri lontani legati al nazismo. E a tutte le altre forme di discriminazione. Questo è il mantra che Giorgia Meloni continua a ripetere ogni qual volta la stampa (ma anche i social) va a pizzicare atteggiamenti “fascisti” da parte dei suoi esponenti. Un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto avvenuto di recente, anche con il “caso Fidanza” (compreso tutto il contorno fatto di saluti romani e riferimenti alla Shoah) e che, probabilmente, sarà riproposto anche oggi con la storia di Massimo Robella, esponenti di FdI – appena elettonella Circoscrizione 6 di– che ha volutore “i” per la sua elezione. Massimo Robella, l’esponente diche ...

