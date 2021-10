Il camion si schianta contro la casa | un morto Abitazione collassata | sul posto 118 e vigili del fuoco

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)una, un. Incidente stradale intorno alle 13 di martedì 5 ottobre lungo la via Emilia a Calerno di Sant’Ilario, una frazione del comune di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo stava viaggiando in direzione Parma quando, probabilmente per un malore, ha perso illlo del mezzo pesante e si ètoil muro di un’all’angola con via XXV Luglio. “Ero in cucina e ho sentito un gran boato. Mi sono voltata e ho visto le macerie: ho avuto una grande paura”, ha dichiarato la donna che in quel momento si trovava all’interno dell’a Telereggio. Per la donna che stava cucinando e aspettava il rientro dei figli dalla scuola solo un grande spavento. Per l’autista ...