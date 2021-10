eSport in Italia è un settore che genera un impatto economico di oltre €45 milioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La seconda giornata di Round One, l'evento business dedicato agli eSports in Italia organizzato da IIDEA e Ninetynine presso OGR Torino, si è aperta oggi con una ricerca sull'impatto economico generato dal settore eSports in Italia a cura di Nielsen, Research Partner dell'evento. Dopo la pubblicazione dell'ultimo Rapporto sugli eSports in Italia, che ha quantificato in circa 1.620.000 persone la cd. "fanbase", ovvero il pubblico che segue un evento eSports più volte a settimana, la nuova ricerca si basa su dati raccolti attraverso un'indagine ad hoc sugli stakeholder del settore (team, organizzatori, publisher e altre tipologie di operatori) integrata con dati di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La seconda giornata di Round One, l'evento business dedicato aglis inorganizzato da IIDEA e Ninetynine presso OGR Torino, si è aperta oggi con una ricerca sull'to dals ina cura di Nielsen, Research Partner dell'evento. Dopo la pubblicazione dell'ultimo Rapporto suglis in, che ha quantificato in circa 1.620.000 persone la cd. "fanbase", ovvero il pubblico che segue un eventos più volte a settimana, la nuova ricerca si basa su dati raccolti attraverso un'indagine ad hoc sugli stakeholder del(team, organizzatori, publisher e altre tipologie di operatori) integrata con dati di ...

