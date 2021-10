Casa degli orrori a Roma: una decina di cani tra rifiuti ed escrementi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scena raccapricciante e un appartamento quasi da film horror. E’ questo quello che si sono trovate davanti le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma che, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, sono intervenuti nell’abitazione, lì dove erano stati segnalati diversi cani in condizioni terrificanti. Casa degli orrori a Roma: cani tra rifiuti e sporcizia Una volta varcata la soglia della porta, la scena che si è presentata davanti agli agenti della Polizia Locale e alle Guardie Zoofile è stata terribile: animali tra montagne di rifiuti, sporcizia di ogni tipo, escrementi. Come fanno sapere le Guardie Zoofile Ambientali della Capitale, i cani sono stati subito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scena raccapricciante e un appartamento quasi da film horror. E’ questo quello che si sono trovate davanti le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa diche, su disposizione della Procura della Repubblica di, sono intervenuti nell’abitazione, lì dove erano stati segnalati diversiin condizioni terrificanti.trae sporcizia Una volta varcata la soglia della porta, la scena che si è presentata davanti agli agenti della Polizia Locale e alle Guardie Zoofile è stata terribile: animali tra montagne di, sporcizia di ogni tipo,. Come fanno sapere le Guardie Zoofile Ambientali della Capitale, isono stati subito ...

