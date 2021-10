Bargiggia su Insigne | “Lui vuole il Napoli | ma ADL non è…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul suo sito ufficiale, ha parlato il giornalista Paolo: facendo delle dichiarazioni nei confronti di. Le parole di Paolo“ADL nonaccontentarea livello contrattuale nonostante le intenzioni dell’attaccante siano quelle di rimanere a”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Ronaldo: “A Manchester solo per una questione di soldi”sulla Juventus: “Una barzelletta. Non riesce a farsi rispettare neanche…”: “L’antijuventinità dà audience e popolarità, ma non paga”su Dybala: “Siamo alle comiche. Tiene sotto scacco la ...