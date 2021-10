Atalanta, tegola Pessina: lesione al flessore, fuori due mesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la sostituzione per infortunio durante il match contro il Milan è stata confermata la serietà del problema fisico. Nella giornata di martedì Matteo Pessina si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare al trequartista classe 1997 per diverse settimane. L’ipotesi è di riaverlo a disposizione nel mese di dicembre ma la sensazione è che si dovrà valutare strada facendo il percorso di recupero. Guardando il calendario, il ragazzo di Monza salterà Empoli, Manchester United (andata), Udinese, Sampdoria, Lazio, Manchester United (ritorno) e Cagliari. Sarà difficile rivederlo in campo anche contro lo Spezia il 20 novembre subito dopo la sosta, a 45 giorni esatti dagli esami odierni. La Dea sfiderà poi lo Young Boys e Juventus e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la sostituzione per infortunio durante il match contro il Milan è stata confermata la serietà del problema fisico. Nella giornata di martedì Matteosi è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato unadi secondo grado aldella coscia destra. Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare al trequartista classe 1997 per diverse settimane. L’ipotesi è di riaverlo a disposizione nel mese di dicembre ma la sensazione è che si dovrà valutare strada facendo il percorso di recupero. Guardando il calendario, il ragazzo di Monza salterà Empoli, Manchester United (andata), Udinese, Sampdoria, Lazio, Manchester United (ritorno) e Cagliari. Sarà difficile rivederlo in campo anche contro lo Spezia il 20 novembre subito dopo la sosta, a 45 giorni esatti dagli esami odierni. La Dea sfiderà poi lo Young Boys e Juventus e ...

