Advertising

Ansa_Piemonte : Appendino 'gay cancro? Lo sono l'odio e l'ignoranza'. Sindaca su Twitter, nel 2021 quelli sono da estirpare #ANSA - CorriereTorino : Appendino: «Gay un cancro? Lo sono l’odio e l’ignoranza» - CorriereTorino : Appendino: «Gay un cancro? Lo sono l’odio e l’ignoranza» -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino gay

La Stampa

"Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l'odio e l'ignoranza". Così, su Twitter, la sindaca di Torino Chiaracommenta la vicenda della coppiavittima di minacce e insulti omofobi nel condominio in cui abita in Barriera di Milano. La prima cittadina riprende, per respingere con fermezza, alcune ...... dove la sindaca uscente, Chiara, dopo un solo mandato alla guida di una coalizione ... Davide Betti Balducci guida la coalizione formata da Partitoe Partito Animalista Italiano e ...La sindaca di Torino commenta la vicenda della coppia gay vittima di minacce e insulti omofobi nel condominio in cui abita in Barriera di Milano ..."Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l'odio e l'ignoranza". Così, su Twitter, la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta la vicenda della coppia gay vittima di minacce e insulti omofobi ne ...