Vaccini, l’Ema dà il via libera alla terza dose di Moderna per gli over 12 immunocompromessi (Di martedì 5 ottobre 2021) Via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) alla terza dose di vaccino anti-Covid di Moderna. Il terzo richiamo andrà somministrato a distanza di almeno 28 giorni dalla seconda dose a soggetti gravemente immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni. A darne notizia è stato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, che ha dichiarato: «Riconosciamo la necessità di proteggere gli individui immunocompromessi che sono a più alto rischio di malattia grave da Covid: è promettente vedere recenti studi che dimostrano che una terza dose del vaccino Moderna può migliorare la risposta immunitaria in questa importante popolazione». Di conseguenza, ha ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Viadell’Agenzia europea per i medicinali (Ema)di vaccino anti-Covid di. Il terzo richiamo andrà somministrato a distanza di almeno 28 giorni dsecondaa soggetti gravementedi età pari o superiore a 12 anni. A darne notizia è stato Stéphane Bancel, amministratore delegato di, che ha dichiarato: «Riconosciamo la necessità di proteggere gli individuiche sono a più alto rischio di malattia grave da Covid: è promettente vedere recenti studi che dimostrano che unadel vaccinopuò migliorare la risposta immunitaria in questa importante popolazione». Di conseguenza, ha ...

Advertising

infoitsalute : Vaccini, cosa dice l’Ema su durata ed efficacia della terza dose - EmMicucci : @massimofantini4 @DX_8492783 Perché secondo te però solo o soprattutto sui 30enni non l'ho capito. Cmq erano notizi… - ferrix88 : @FrancescoGhz @StefanoSamma7 @GiovaQuez Ema ha parlato di booster pfizer solo perchè solo quell azienda l'ha richie… - danbili : @freeSpitit83 @frankypods @Dangelogianluc1 @louhenrydavid @stanzaselvaggia Io sapevo 17.000 mi dici 15.000 e fischi… - MiccoliGiuseppe : RT @ilSicilia: #Cronaca #Covid Vaccini, arriva l’ok da Ema: “Terza dose anche per immunodepressi e over 18” -