UFFICIALE: Vlahovic non rinnova. Ora la Juventus può affondare il colpo (Di martedì 5 ottobre 2021) Juventus-Vlahovic, un lungo corteggiamento È ormai noto che Juventus sia particolarmente interessata a Dusan Vlahovic e nelle scorse sessioni di mercato il club ha spinto parecchio per cercare di assicurarsene le prestazioni, senza però riuscirci. La Fiorentina, infatti, chiedeva almeno 70 milioni di euro, una cifra decisamente importante. Nonostante non sia riuscita ad acquistarlo, la Juve ha continuato a osservare il giocatore da vicino, anche perché il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2023. Quello che ha sempre sperato il club bianconero è che il giocatore non rinnovasse, in modo che la prossima estate il prezzo del suo cartellino scendesse, per il timore dei Viola di perderlo poi a zero l’anno successivo. Il rinnovo di Vlahovic tra conferme e smentite Dusan ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021), un lungo corteggiamento È ormai noto chesia particolarmente interessata a Dusane nelle scorse sessioni di mercato il club ha spinto parecchio per cercare di assicurarsene le prestazioni, senza però riuscirci. La Fiorentina, infatti, chiedeva almeno 70 milioni di euro, una cifra decisamente importante. Nonostante non sia riuscita ad acquistarlo, la Juve ha continuato a osservare il giocatore da vicino, anche perché il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2023. Quello che ha sempre sperato il club bianconero è che il giocatore nonsse, in modo che la prossima estate il prezzo del suo cartellino scendesse, per il timore dei Viola di perderlo poi a zero l’anno successivo. Il rinnovo ditra conferme e smentite Dusan ...

