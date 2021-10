Terribile incidente stradale | due persone trasportate al Moscati

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 15?00 di oggi 5 ottobre sono intervenuti a Monteforte Irpino in località Campi, sulla SS 7 BIS, strada Nazionale, per unche ha visto coinvolta una ambulanza veterinaria ed un’autovettura. Nel violento impatto due lerimaste ferite, un uomo ed una donna, i quali sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedaledi Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

