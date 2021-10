Tare | «Felipe Anderson? Lazio casa sua | tornare il suo primo desiderio»

(Di martedì 5 ottobre 2021) “felice del suo ritorno alla? Èsua, ce l’ha detto anche quando è rientrato dall’Inghilterra. Ha detto che era il suo, che si era realizzato e che adesso è un giocatore molto più completo, anche con più esperienza”. Così Igli, direttore sportivo dei biancocelesti, prima del match indel Bologna. “Ci sono tutti i presupposti per fare quell’ultimo salto di qualità che gli manca”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

Advertising

LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: Felipe Anderson acquisto intelligente di Tare - Calcioline - angelopaganucci : @fbmaarket Manca un titolare da affiancare a Luis Felipe, e anche un terzino sinistro, oltre quelli che hai detto.… - infoitsport : Lazio, Tare: 'Siamo sulla strada giusta. Felipe Anderson può fare il definitivo salto di qualità' - infoitsport : Bologna - Lazio, Tare: 'Vogliamo chiudere con una vittoria. Felipe Anderson? Questa è casa sua' - infoitsport : Lazio, Tare: 'Felipe Anderson adesso può fare quell'ultimo salto di qualità che gli manca' -

Ultime Notizie dalla rete : Tare Felipe

Commenta per primo Il direttore sportivo della Lazio, Igli, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro il Bologna SARRISMO - ''Speriamo con una ...Anderson? Era il suo desiderio ...E il ds Igli, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio al Dall'Ara, ha commentato ...abbiamo fatto bene nelle ultime due gare e speriamo anche oggi di fare una bella prestazion...Dopo anni di 'esilio' Felipe Anderson ha accettato di fare ritorno alla Lazio, nel club che lo fece conoscere a ...Ecco come il direttore sportivo biancoceleste ha presentato la sfida ai microfoni di SkySport: 'Speriamo di chiudere con una vittoria qui a Bologna questo periodo. La squadra sta pian piano capendo i ...