Supplenze Covid e malattia figlio, fino ai 3 anni i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti per intero (Di martedì 5 ottobre 2021) Supplenti Covid e malattia del figlio: sono consentiti congedi? Qual è la normativa che li regolamenta. Rispondiamo al quesito di una nostra lettrice con le norme aggiornate della rivista di Orizzonte Scuola plus Gestire il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Supplentidelconsentiti congedi? Qual è la normativa che li regolamenta. Rispondiamo al quesito di una nostra lettrice con le norme aggiornate della rivista di Orizzonte Scuola plus Gestire il personale scolastico. L'articolo .

