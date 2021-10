Rincari bollette | ecco come risparmiare su gas e luce

(Di martedì 5 ottobre 2021) Con l’incremento dei costi sullenon ci resta che cercare dial massimo:alcuni consigli per farloben ormai sappiamo tutti, a partire dal mese di ottobre, dovremo far fronte all’aumento in bolletta dell’elettricità e del gas. Il Governo Draghi ha applicato il massimo sforzo per far sì che questo aumento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Una notizia positiva dopo il caroper l'energia. In particolare vanno a picco i costi di ... Conti telematici:soprattutto per single (+12%) Cattive notizie invece per chi sceglie una ...L'autunno 2021 sembra non risparmiare le famiglie italiane sopraffatte dai nuovidi benzina ,e alimentari. L'ultima maxi - stangata riguarda gli automobilisti per 8,5 miliardi. Nuoviper le famiglie italiane a causa della benzina Secondo gli ultimi dati ...Ancora rincari per gli automobilisti italiani. Mentre in Gran Bretagna un quarto dei distributori è a secco per la crisi della distribuzione del carburante dovuta alla mancanza di autotrasportatori ch ...Oltre 400 milioni di euro destinati ogni anno, nel Vicentino, alle bollette. Una somma spaventosa, cui si aggiungono gli effetti dei recentissimi aumenti determinati dall’impennata del prezzo dei carb ...