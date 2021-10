Quasi al via i preordini di Apple Watch Series 7: bisognerà affrettarsi (Di martedì 5 ottobre 2021) Abbiamo già parlato in questi ultimi giorni del nuovo e tanto atteso Apple Watch Series 7. Dalla pubblicazione inedita di immagini dal vivo si è poi discusso anche del suo possibile arrivo a breve sul mercato, e così effettivamente è stato. Infatti, il colosso di Cupertino ha affermato che il wearable, il cui annuncio si è tenuto lo scorso mese di settembre insieme ai nuovi iPhone 13, iPad mini 6 e iPad di 9a generazione, si potrà preordinare da venerdì 8 ottobre con disponibilità a partire da venerdì 15 ottobre. Il dispositivo sfoggerà un design che somiglia molto alle linee degli orologi attuali, con bordi arrotondati e con la corona digitale posta sul lato destro. Dunque, il nuovo smartWatch non presenterà un design squadrato, come si era supposto mesi fa. Il nuovo Apple Watch ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Abbiamo già parlato in questi ultimi giorni del nuovo e tanto atteso7. Dalla pubblicazione inedita di immagini dal vivo si è poi discusso anche del suo possibile arrivo a breve sul mercato, e così effettivamente è stato. Infatti, il colosso di Cupertino ha affermato che il wearable, il cui annuncio si è tenuto lo scorso mese di settembre insieme ai nuovi iPhone 13, iPad mini 6 e iPad di 9a generazione, si potrà preordinare da venerdì 8 ottobre con disponibilità a partire da venerdì 15 ottobre. Il dispositivo sfoggerà un design che somiglia molto alle linee degli orologi attuali, con bordi arrotondati e con la corona digitale posta sul lato destro. Dunque, il nuovo smartnon presenterà un design squadrato, come si era supposto mesi fa. Il nuovo...

