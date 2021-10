Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi per le sue ricerche sui sistemi complessi. (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi , fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell'... Leggi su gazzettadinapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilper la2021 è stato assegnato all', fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale diNucleare (Infn) e vicepresidente dell'...

