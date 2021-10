LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in quattro all’attacco (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.42 Vanno per raggrupparsi le due coppie di attaccanti. 12.38 Il gruppo si è definitivamente rialzato e dista più di due minuti dai fuggitivi. 12.33 Esce dal gruppo anche Robin Plamond (Israel Start Up Nation). 12.30 Proseguono gli scatti: si muove Giulio Masotto (Vini Zabù). 12.26 Il plotone non ha ancora lasciato completamente spazio alla fuga. 12.22 Gruppo a 30” dai due al comando, raggiunto Bouet. 12.19 Dal gruppo scatta anche il francese Bouet. 12.15 Si avvantaggiano in due: Holmes e Fetter. 12.12 Iniziano gli scatti. 12.07 PARTITA LA GARA! 12.04 Al via corridori di LIVEllo come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali, sarà sicuramente spettacolare la corsa odierna. 12.01 Il gruppo è partito per il trasferimento ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.42 Vanno per raggrupparsi le due coppie di attaccanti. 12.38 Il gruppo si è definitivamente rialzato e dista più di due minuti dai fuggitivi. 12.33 Esce dal gruppo anche Robin Plamond (Israel Start Up Nation). 12.30 Proseguono gli scatti: si muove Giulio Masotto (Vini Zabù). 12.26 Il plotone non ha ancora lasciato completamente spazio alla fuga. 12.22 Gruppo a 30” dai due al comando, raggiunto Bouet. 12.19 Dal gruppo scatta anche il francese Bouet. 12.15 Si avvantaggiano in due: Holmes e Fetter. 12.12 Iniziano gli scatti. 12.07 PARTITA LA GARA! 12.04 Al via corridori dillo come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali, sarà sicuramente spettacolare la corsa odierna. 12.01 Il gruppo è partito per il trasferimento ...

