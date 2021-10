LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Fidanza e Moro per stupire in scratch ed eliminazione (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Questo il programma della sessione serale della prima giornata: 18.00 Primo turno Team Sprint femminile 18.16 Primo turno Team Sprint maschile 18.32 Finale scratch femminile 18.50 Finale eliminazione maschile 19.24 Finale Team Sprint femminile 19.32 Finale Team Sprint maschile 17.52 Due azzurri stasera saranno impegnati in gare che assegneranno medaglia: nella finale dello scratch ci sarà Martina Fidanza alle 18.32, alle 18.50 Stefano Moro si disimpegnerà nella prova ad eliminazione. 17.49 In mattinata il quartetto maschile e il quartetto femminile si sono qualificati per la semifinale dell’inseguimento. Domani si svolgeranno le fasi finali con le semifinali la mattina e nella sessione serale le ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Questo il programma della sessione serale della prima giornata: 18.00 Primo turno Team Sprint femminile 18.16 Primo turno Team Sprint maschile 18.32 Finalefemminile 18.50 Finalemaschile 19.24 Finale Team Sprint femminile 19.32 Finale Team Sprint maschile 17.52 Due azzurri stasera saranno impegnati in gare che assegneranno medaglia: nella finale delloci sarà Martinaalle 18.32, alle 18.50 Stefanosi disimpegnerà nella prova ad. 17.49 In mattinata il quartetto maschile e il quartetto femminile si sono qualificati per la semifinale dell’inseguimento. Domani si svolgeranno le fasi finali con le semifinali la mattina e nella sessione serale le ...

MichGPS : RT @Quelchepassa: Oggi alle 18 iniziano gli europei di ciclismo su pista, che non saranno i mondiali (quelli saranno tra un paio di settima… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Tre Valli Varesine 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Valli #Varesine #2021: - Quelchepassa : Oggi alle 18 iniziano gli europei di ciclismo su pista, che non saranno i mondiali (quelli saranno tra un paio di s… - USLegnanese1913 : Segui la Coppa Bernocchi 2021 con i nostri aggiornamenti live! #CoppaBernocchi #UsLegnanese1913 #Ciclismo #Bike… - effe1312 : Pure la classica delle classiche è azzurra!! ???????????????????????? -