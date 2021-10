Lacazette si allontana | due i possibili sostituti

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’Arsenal, visto il possibile addio di Alexandre, è alla ricerca di un sostituto importante che potrebbe prendere il suo posto. L’attaccante dei Gunners è nel suo ultimo anno di contratto e attualmente non ci sonotà per un possibile prolungamento del suo rapporto con il club inglese., Arsenal, esultanza Secondo il quotidiano britannico, The Sun, l’Arsenal ha in mente due giocatori: Dominic Calvert-Lewin dell’Everton e Ollie Watkins dell’Aston Villa. Lo scenario di mercato si fa molto interessante e si preannuncia una sessione di mercato bollente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve, si tenta il colpo da 100 milioni L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.