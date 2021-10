Il salotto come un ring, tre bulli colpiti dal Daspo urbano: per un anno non metteranno piede in piazza del Papa (Di martedì 5 ottobre 2021) ANCONA - Due bulli esiliati da Ancona . Altri tre, colpiti dal Daspo urbano, non potranno mettere piede in piazza del Papa (e nelle vie circostanti) per un anno. Siccome le denunce a piede libero non ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 ottobre 2021) ANCONA - Dueesiliati da Ancona . Altri tre,dal, non potrmettereindel(e nelle vie circostanti) per un. Sicle denunce alibero non ...

Advertising

_ambrix_ : Pazzesco che per un racconto del genere teniamo in salotto una che usa termini come ri**hione e f*ocio ?? #gfvip - Nanamiishere : ma io mo come mando i messaggi a mamma che sta in salotto se non va whatsapp e non ho voglia di alzarmi ??????? - Valefedebern : #cipriani in salotto come un soprammobile #trashtv #GrandeFratelloVip #francescacipriani #antidepressivonaturale - RaffaellaUcci : @ArcibaldoPagli1 @spighissimo Come al solito se ne preoccuperanno i perdenti e lo pseudo giornalismo da salotto. Ai… - ciolagfies : RT @DomaniPress: ???????#AntonellaClerici si racconta in un'#IntervistaEsclusiva da leggere??ed ascoltare?? nel salotto di #Domanipress @antocle… -