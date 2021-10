“Il Principe William molto perplesso”: tutta colpa di un dettaglio legato al battesimo di Archie (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Principe William sarebbe rimasto “perplesso” dalla decisione del Principe Harry e Meghan Markle di non nominare i padrini in occasione del battesimo del piccolo Archie. Il primogenito del Duca e della Duchessa del Sussex è nato a maggio 2019 ed è stato battezzato due mesi dopo al Castello di Windsor. Tra coloro che hanno partecipato alla cerimonia c’erano il Principe William, Kate Middleton, il Principe Carlo con Camilla, le zie di Harry e le sorelle della Principessa Diana, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e la mamma di Meghan, Doria. LEGGI ANCHE => Harry e Meghan e lo speciale invito per il Thanksgiving: una star li vuole a cena. Di chi si tratta? Al momento del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilsarebbe rimasto “” dalla decisione delHarry e Meghan Markle di non nominare i padrini in occasione deldel piccolo. Il primogenito del Duca e della Duchessa del Sussex è nato a maggio 2019 ed è stato battezzato due mesi dopo al Castello di Windsor. Tra coloro che hanno partecipato alla cerimonia c’erano il, Kate Middleton, ilCarlo con Camilla, le zie di Harry e le sorelle dellassa Diana, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e la mamma di Meghan, Doria. LEGGI ANCHE => Harry e Meghan e lo speciale invito per il Thanksgiving: una star li vuole a cena. Di chi si tratta? Al momento del ...

