Il Bologna dei giovani castiga una brutta Lazio Troppi alti e bassi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ildei ‘ragazzi terribili’ travolge lae impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. Caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. I capitolini pagano di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso appaiono sottotono e nervosi, nonché incapaci di creare grattacapi a Skorupski. Ben altra prestazione quella del, che vede la sfida mettersi subito sui binari giusti grazie al micidiale uno-due firmato da Barrow e Theate nei primi 17?. ...

